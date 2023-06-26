Огромные потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу российских оккупантов, уничтожена техника

26 июня, 08:32
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Уничтоженная в Украине военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

Уничтоженная в Украине военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 225 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 26 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 225580 (+950) человек ликвидировано,
  • танков — 4031 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7820 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 4055 (+21) ед,
  • РСЗО — 624 (+0) ед,
  • средства ПВО — 385 (+0) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3482 (+10),
  • крылатые ракеты — 1259 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6751 (+16) ед,
  • специальная техника — 557 (+5).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Только за последнюю неделю удалось ликвидировать почти 5000 российских военных и уничтожить почти 700 единиц вражеской техники.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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