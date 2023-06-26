Огромные потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу российских оккупантов, уничтожена техника 26 июня, 08:32 Уничтоженная в Украине военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 225 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 26 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 225580 ( +950) человек ликвидировано,

+950) человек ликвидировано, танков — 4031 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 7820 ( +14) ед,

+14) ед, артиллерийских систем — 4055 ( +21) ед,

+21) ед, РСЗО — 624 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 385 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3482 ( +10),

+10), крылатые ракеты — 1259 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6751 ( +16) ед,

+16) ед, специальная техника — 557 ( +5).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Только за последнюю неделю удалось ликвидировать почти 5000 российских военных и уничтожить почти 700 единиц вражеской техники.