Огромные потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу российских оккупантов, уничтожена техника
Уничтоженная в Украине военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 225 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 26 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 225580 (+950) человек ликвидировано,
- танков — 4031 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7820 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 4055 (+21) ед,
- РСЗО — 624 (+0) ед,
- средства ПВО — 385 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3482 (+10),
- крылатые ракеты — 1259 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6751 (+16) ед,
- специальная техника — 557 (+5).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Только за последнюю неделю удалось ликвидировать почти 5000 российских военных и уничтожить почти 700 единиц вражеской техники.