730 оккупантов, 35 артсистем и более 500 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ
ВСУ уничтожили 730 оккупантов и 35 артиллерийских систем за сутки / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)
За прошедшие сутки российские войска потеряли ориентировочно 730 окупантов. С 24 февраля 2022 года по 17 октября 2025 года общие потери противника составляют около 1 128 030 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом армия страны-агрессора потеряла:
- танков — 11 266 (+5);
- боевых бронированных машин — 23 394 (+10);
- артиллерийских систем — 33 748 (+35);
- реактивных систем залпового огня — 1520;
- средств противовоздушной обороны — 1228 (+1);
- самолетов — 427;
- вертолетов — 346;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 71 025 (+588);
- крылатых ракет — 3864 (+5);
- кораблей и катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 64 541 (+73);
- специальной техники — 3978 (+1).
12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).