ВСУ уничтожили 730 оккупантов и 35 артиллерийских систем за сутки / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

За прошедшие сутки российские войска потеряли ориентировочно 730 окупантов. С 24 февраля 2022 года по 17 октября 2025 года общие потери противника составляют около 1 128 030 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

танков — 11 266 ( +5);

+5); боевых бронированных машин — 23 394 ( +10);

+10); артиллерийских систем — 33 748 ( +35);

+35); реактивных систем залпового огня — 1520;

средств противовоздушной обороны — 1228 ( +1);

+1); самолетов — 427;

вертолетов — 346;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 71 025 ( +588);

+588); крылатых ракет — 3864 ( +5);

+5); кораблей и катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 64 541 ( +73);

+73); специальной техники — 3978 ( +1).

Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).