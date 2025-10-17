730 оккупантов, 35 артсистем и более 500 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ

17 октября, 08:43
Поделиться:
ВСУ уничтожили 730 оккупантов и 35 артиллерийских систем за сутки / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

ВСУ уничтожили 730 оккупантов и 35 артиллерийских систем за сутки / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

За прошедшие сутки российские войска потеряли ориентировочно 730 окупантов. С 24 февраля 2022 года по 17 октября 2025 года общие потери противника составляют около 1 128 030 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия страны-агрессора потеряла:

  • танков — 11 266 (+5);
  • боевых бронированных машин — 23 394 (+10);
  • артиллерийских систем — 33 748 (+35);
  • реактивных систем залпового огня — 1520;
  • средств противовоздушной обороны — 1228 (+1);
  • самолетов — 427;
  • вертолетов — 346;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 71 025 (+588);
  • крылатых ракет — 3864 (+5);
  • кораблей и катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 64 541 (+73);
  • специальной техники — 3978 (+1).

Реклама

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies