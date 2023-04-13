Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидированы более 500 оккупантов, уничтожены дроны и танки 13 апреля, 08:37 Уничтоженная военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Минобороны/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали более 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 180 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 13 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — 180590 ( +540) человек ликвидировано,

+540) человек ликвидировано, танков — 3646 ( +0) ед,

+0) ед, боевых бронированных машин — 7053 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 2777 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 535 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 283 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 307 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 293 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 ( +5),

+5), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5637 ( +7) ед,

+7) ед, специальная техника — 320 ( +1).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.