Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидированы более 500 оккупантов, уничтожены дроны и танки
Уничтоженная военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Минобороны/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали более 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 180 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 13 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — 180590 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3646 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7053 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2777 (+7) ед,
- РСЗО — 535 (+0) ед,
- средства ПВО — 283 (+1) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+5),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5637 (+7) ед,
- специальная техника — 320 (+1).
Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.