ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов, по 23 танка и артсистемы 1 сентября, 08:45 Уничтожена российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 263 490 тысяч военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 1 сентября, опубликовал Генштаб ВСУ в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 29 тысяч единиц техники, среди них:

Танки — 4459 ( +23)

+23) Боевые бронированные машины — 8613 ( +9)

+9) Артиллерийские системы — 5530 ( +23)

+23) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 735 ( +1)

РСЗО) — 735 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 500 ( +0)

ПВО) — 500 +0) Самолеты — 315 ( +0)

+0) Вертолеты — 316 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 4421 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 4421 +4) Крылатые ракеты — 1445 ( +0)

+0) Корабли/катера — 18 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 8009 ( +33)

+33) Специальная техника — 831 ( +1)

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

