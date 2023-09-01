ВСУ за сутки уничтожили почти 500 оккупантов, по 23 танка и артсистемы

1 сентября, 08:45
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Уничтожена российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтожена российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 263 490 тысяч военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 1 сентября, опубликовал Генштаб ВСУ в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 29 тысяч единиц техники, среди них:

  • Танки — 4459 (+23)
  • Боевые бронированные машины — 8613 (+9)
  • Артиллерийские системы — 5530 (+23)
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 735 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 500 (+0)
  • Самолеты — 315 (+0)
  • Вертолеты — 316 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 4421 (+4)
  • Крылатые ракеты — 1445 (+0)
  • Корабли/катера — 18 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 8009 (+33)
  • Специальная техника — 831 (+1)

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

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В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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