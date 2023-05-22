«Нет никаких несовпадений». В ГУР подтвердили заявление Байдена о колоссальных потерях россиян в Бахмуте

22 мая, 13:09
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Российский оккупант, ликвидированный под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

Российский оккупант, ликвидированный под Бахмутом (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило заявление президента США Джо Байдена о том, что в Бахмуте оккупационные войска РФ потеряли более 100 тысяч своих военных.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

«Здесь никаких несовпадений нет. Есть вопросы разницы методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированные и отдельно ранены. Так же вопрос, за какой период это подается», — пояснил он.

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Юсов добавил, что потери российских оккупантов под Бахмутом «действительно колоссальны».

«Они абсолютно не отвечают ни поставленным целям, ни заявленным результатам», — резюмировал он.

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Накануне Байден заявил, что Россия понесла потери в более 100 тысяч человек в Бахмуте.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

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21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Джо Байден Украинская разведка Бахмут Война России против Украины российские потери

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