Страна-агрессор Россия в период с 22 февраля 2022 года по 22 июля 2025 года потеряла на войне против Украины примерно 1 044 250 солдат. Потери армии РФ за сутки составляют ориентировочно 1090 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские военные также уничтожили:

танков — 11 038 ( +1) ед;

+1) ед; боевых бронированных машин — 23 035 ( +7) ед;

+7) ед; артиллерийских систем — 30 680 ( +43) ед;

+43) ед; РСЗО — 1445 ( +1) ед;

+1) ед; средства ПВО — 1199 ед;

самолетов — 421 ед;

вертолетов — 340 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 437 ( +256) ед;

+256) ед; крылатых ракет — 3533 ( +18) ед;

+18) ед; кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 55 953 ( +94) ед;

+94) ед; специальной техники — 3935 ( +1) ед.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.