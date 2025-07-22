За сутки Россия потеряла РСЗО, 43 артсистемы и 1090 солдат убитыми и ранеными — Генштаб ВСУ
За сутки Россия потеряла 1090 солдат убитыми и ранеными (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)
Страна-агрессор Россия в период с 22 февраля 2022 года по 22 июля 2025 года потеряла на войне против Украины примерно 1 044 250 солдат. Потери армии РФ за сутки составляют ориентировочно 1090 оккупантов убитыми и ранеными.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские военные также уничтожили:
- танков — 11 038 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 23 035 (+7) ед;
- артиллерийских систем — 30 680 (+43) ед;
- РСЗО — 1445 (+1) ед;
- средства ПВО — 1199 ед;
- самолетов — 421 ед;
- вертолетов — 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 437 (+256) ед;
- крылатых ракет — 3533 (+18) ед;
- кораблей/катеров — 28 ед;
- подводных лодок — 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 55 953 (+94) ед;
- специальной техники — 3935 (+1) ед.
12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.