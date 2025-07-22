За сутки Россия потеряла РСЗО, 43 артсистемы и 1090 солдат убитыми и ранеными — Генштаб ВСУ

22 июля, 08:37
За сутки Россия потеряла 1090 солдат убитыми и ранеными (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Страна-агрессор Россия в период с 22 февраля 2022 года по 22 июля 2025 года потеряла на войне против Украины примерно 1 044 250 солдат. Потери армии РФ за сутки составляют ориентировочно 1090 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские военные также уничтожили:

  • танков — 11 038 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 035 (+7) ед;
  • артиллерийских систем — 30 680 (+43) ед;
  • РСЗО — 1445 (+1) ед;
  • средства ПВО — 1199 ед;
  • самолетов — 421 ед;
  • вертолетов — 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 437 (+256) ед;
  • крылатых ракет — 3533 (+18) ед;
  • кораблей/катеров — 28 ед;
  • подводных лодок — 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 953 (+94) ед;
  • специальной техники — 3935 (+1) ед.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

