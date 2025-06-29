Минус 24 артсистем и более 1200 военных: Генштаб ВСУ назвал потери российской армии за сутки
За сутки ВСУ удалось уничтожить 1200 российских оккупантов (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)
Войска страны-агрессора России в период с 22 февраля 2022 года по 28 июня 2025 года потеряли на войне против Украины примерно 1 018 940 военных. Потери оккупантов за сутки составляют 1220 человек убитыми и ранеными.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также войска РФ за сутки потеряли в Украине, в частности, шесть танков, семь бронемашин и 147 дронов. Общие потери РФ в военной технике следующие:
- танков — 10 976 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин — 22 915 (+7) единиц;
- артиллерийских систем — 29 689 (+24) единиц;
- РСЗО — 1425 единиц;
- средств ПВО — 1189 единиц;
- самолетов — 420 единиц;
- вертолетов — 337 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 624 (+147) единицы;
- крылатых ракет — 3394 единицы;
- кораблей/катеров — 28 единиц;
- подводных лодок — 1 единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 53 508 (+93) единиц;
- специальной техники — 3921 единица.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.