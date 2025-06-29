Минус 24 артсистем и более 1200 военных: Генштаб ВСУ назвал потери российской армии за сутки

29 июня, 08:03
За сутки ВСУ удалось уничтожить 1200 российских оккупантов (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Войска страны-агрессора России в период с 22 февраля 2022 года по 28 июня 2025 года потеряли на войне против Украины примерно 1 018 940 военных. Потери оккупантов за сутки составляют 1220 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также войска РФ за сутки потеряли в Украине, в частности, шесть танков, семь бронемашин и 147 дронов. Общие потери РФ в военной технике следующие:

  • танков — 10 976 (+6) единиц;
  • боевых бронированных машин — 22 915 (+7) единиц;
  • артиллерийских систем — 29 689 (+24) единиц;
  • РСЗО — 1425 единиц;
  • средств ПВО — 1189 единиц;
  • самолетов — 420 единиц;
  • вертолетов — 337 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 624 (+147) единицы;
  • крылатых ракет — 3394 единицы;
  • кораблей/катеров — 28 единиц;
  • подводных лодок — 1 единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53 508 (+93) единиц;
  • специальной техники — 3921 единица.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

