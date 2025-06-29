Минус 24 артсистем и более 1200 военных: Генштаб ВСУ назвал потери российской армии за сутки

Войска страны-агрессора России в период с 22 февраля 2022 года по 28 июня 2025 года потеряли на войне против Украины примерно 1 018 940 военных. Потери оккупантов за сутки составляют 1220 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также войска РФ за сутки потеряли в Украине, в частности, шесть танков, семь бронемашин и 147 дронов. Общие потери РФ в военной технике следующие:

танков — 10 976 ( +6) единиц;

+6) единиц; боевых бронированных машин — 22 915 ( +7) единиц;

+7) единиц; артиллерийских систем — 29 689 ( +24) единиц;

+24) единиц; РСЗО — 1425 единиц;

средств ПВО — 1189 единиц;

самолетов — 420 единиц;

вертолетов — 337 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 624 ( +147) единицы;

+147) единицы; крылатых ракет — 3394 единицы;

кораблей/катеров — 28 единиц;

подводных лодок — 1 единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 53 508 ( +93) единиц;

+93) единиц; специальной техники — 3921 единица.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.