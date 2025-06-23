Около 1010 солдат и 58 артсистем: Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии за сутки
Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам (Фото: REUTERS/Stringer)
Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 1010 военных за сутки. Общие потери РФ от начала полномасштабного вторжения до 23 июня 2025 года составляют 1 012 500 оккупантов.
По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 10 965 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 22 872 (+5) ед;
- артиллерийских систем — 29 490 (+58) ед;
- РСЗО — 1423 (+2) ед;
- средства ПВО — 1188 ед;
- самолетов — 416 ед;
- вертолетов — 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 717 (+138) ед;
- крылатых ракет — 3376 ед;
- кораблей/катеров — 28 ед;
- подводных лодок — 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127) ед;
- специальной техники — 3920 ед.
Потери России на войне в Украине — что известно
18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.
Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности в любом участке фронта.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.