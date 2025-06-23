Около 1010 солдат и 58 артсистем: Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии за сутки

Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 1010 военных за сутки. Общие потери РФ от начала полномасштабного вторжения до 23 июня 2025 года составляют 1 012 500 оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:

танков — 10 965 ( +1) ед;

+1) ед; боевых бронированных машин — 22 872 ( +5) ед;

+5) ед; артиллерийских систем — 29 490 ( +58) ед;

+58) ед; РСЗО — 1423 ( +2) ед;

+2) ед; средства ПВО — 1188 ед;

самолетов — 416 ед;

вертолетов — 337 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 717 ( +138) ед;

+138) ед; крылатых ракет — 3376 ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 ( +127) ед;

+127) ед; специальной техники — 3920 ед.

Реклама

Инфографика: Генштаб ЗСУ

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности в любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.