Около 1010 солдат и 58 артсистем: Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии за сутки

23 июня, 08:07
Поделиться:
Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам (Фото: REUTERS/Stringer)

Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам (Фото: REUTERS/Stringer)

Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 1010 военных за сутки. Общие потери РФ от начала полномасштабного вторжения до 23 июня 2025 года составляют 1 012 500 оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 10 965 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 22 872 (+5) ед;
  • артиллерийских систем — 29 490 (+58) ед;
  • РСЗО — 1423 (+2) ед;
  • средства ПВО — 1188 ед;
  • самолетов — 416 ед;
  • вертолетов — 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 717 (+138) ед;
  • крылатых ракет — 3376 ед;
  • кораблей/катеров — 28 ед;
  • подводных лодок — 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127) ед;
  • специальной техники — 3920 ед.

Реклама

Инфографика: Генштаб ЗСУ

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности в любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Российская агрессия Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X