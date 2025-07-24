Потери россиян в Украине выросли на 1050 оккупантов и пять танков и 10 бронемашин за сутки — Генштаб ВСУ
Россия за сутки потеряла 10 бронемашин (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Общие потери страны-агрессора России в боях против Сил обороны Украины составляют примерно 1 046 270 солдат. За минувшие сутки войска РФ потеряли 1050 оккупантов убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 24 июля.
Российская армия также потеряла:
- танков — 11 046 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 23 047 (+10) ед;
- артиллерийских систем — 30 746 (+24) ед;
- РСЗО — 1446 (+0) ед;
- средств ПВО — 1199 (+0) ед;
- самолетов — 421 (+0) ед;
- вертолетов — 340 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 638 (+86) ед;
- крылатых ракет — 3533 (+0) ед;
- кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
- подводных лодок — 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 56 137 (+96) ед;
- специальной техники — 3935 (+0) ед.
12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.