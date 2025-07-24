Потери россиян в Украине выросли на 1050 оккупантов и пять танков и 10 бронемашин за сутки — Генштаб ВСУ

24 июля, 08:23
Россия за сутки потеряла 10 бронемашин (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Общие потери страны-агрессора России в боях против Сил обороны Украины составляют примерно 1 046 270 солдат. За минувшие сутки войска РФ потеряли 1050 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 24 июля.

Российская армия также потеряла:

  • танков — 11 046 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 047 (+10) ед;
  • артиллерийских систем — 30 746 (+24) ед;
  • РСЗО — 1446 (+0) ед;
  • средств ПВО — 1199 (+0) ед;
  • самолетов — 421 (+0) ед;
  • вертолетов — 340 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 638 (+86) ед;
  • крылатых ракет — 3533 (+0) ед;
  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 137 (+96) ед;
  • специальной техники — 3935 (+0) ед.

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери



