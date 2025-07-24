Общие потери страны-агрессора России в боях против Сил обороны Украины составляют примерно 1 046 270 солдат. За минувшие сутки войска РФ потеряли 1050 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 24 июля.

Российская армия также потеряла:

танков — 11 046 ( +5) ед;

+5) ед; боевых бронированных машин — 23 047 ( +10) ед;

+10) ед; артиллерийских систем — 30 746 ( +24) ед;

+24) ед; РСЗО — 1446 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1199 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 421 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 638 ( +86) ед;

+86) ед; крылатых ракет — 3533 ( +0) ед;

+0) ед; кораблей / катеров — 28 ( +0) ед;

+0) ед; подводных лодок — 1 ( +0) ед;

+0) ед; автомобильной техники и автоцистерн — 56 137 ( +96) ед;

+96) ед; специальной техники — 3935 ( +0) ед.

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.