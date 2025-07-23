Россия за сутки потеряла на войне в Украине 970 солдат, три танка и 42 артсистемы — Генштаб ВСУ

23 июля, 08:43
За сутки Россия потеряла в Украине три танка (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия в период с 22 февраля 2022 года по 23 июля 2025 года потеряла на войне против Украины примерно 1 045 220 солдат. Потери армии РФ за сутки составляют около 970 оккупантов убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские военные также уничтожили:

  • танков — 11 041 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 037 (+2) ед;
  • артиллерийских систем — 30 722 (+42) ед;
  • РСЗО — 1446 (+1) ед;
  • средств ПВО — 1199 (+0) ед;
  • самолетов — 421 (+0) ед;
  • вертолетов — 340 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 47 552 (+115) ед;
  • крылатых ракет — 3533 (+0) ед;
  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
  • подводных лодок — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 041 (+88) ед;
  • специальной техники — 3935 (+0) ед.

Инфографика: Генштаб

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

Редактор: Юлия Завадская

