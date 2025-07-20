1040 оккупантов и три танка за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии

Россия за сутки потеряла на войне против Украины около 1040 своих солдат (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

За минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1040 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери РФ по состоянию на воскресенье, 20 июля, составляют ориентировочно 1 041 990 оккупантов.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 035 ( +3) единиц;

+3) единиц; боевых бронированных машин — 23 021 ( +9) единица;

+9) единица; артиллерийских систем — 30 583 ( +52) единицы;

+52) единицы; РСЗО — 1443 ( +1) единицы;

+1) единицы; средств ПВО — 1198 единиц;

самолетов — 421 единица;

вертолетов — 340 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 982 ( +270) единицы;

+270) единицы; крылатых ракет — 3515 ( +23) единиц;

+23) единиц; кораблей / катеров — 28 единиц;

подводных лодок — одна;

автомобильной техники и автоцистерн — 55 727 ( +121) единиц;

+121) единиц; специальной техники — 3932 единицы.

Инфографика: Генштаб ЗСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.