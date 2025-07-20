1040 оккупантов и три танка за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии

20 июля, 08:26
Поделиться:
Россия за сутки потеряла на войне против Украины около 1040 своих солдат (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия за сутки потеряла на войне против Украины около 1040 своих солдат (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

За минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1040 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери РФ по состоянию на воскресенье, 20 июля, составляют ориентировочно 1 041 990 оккупантов.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 035 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин — 23 021 (+9) единица;
  • артиллерийских систем — 30 583 (+52) единицы;
  • РСЗО — 1443 (+1) единицы;
  • средств ПВО — 1198 единиц;
  • самолетов — 421 единица;
  • вертолетов — 340 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 982 (+270) единицы;
  • крылатых ракет — 3515 (+23) единиц;
  • кораблей / катеров — 28 единиц;
  • подводных лодок — одна;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 727 (+121) единиц;
  • специальной техники — 3932 единицы.

Реклама

Инфографика: Генштаб ЗСУ

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Генштаб ВСУ Война России против Украины Российская агрессия российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies