1040 оккупантов и три танка за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии
Россия за сутки потеряла на войне против Украины около 1040 своих солдат (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)
За минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1040 своих солдат убитыми и ранеными. Общие потери РФ по состоянию на воскресенье, 20 июля, составляют ориентировочно 1 041 990 оккупантов.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11 035 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин — 23 021 (+9) единица;
- артиллерийских систем — 30 583 (+52) единицы;
- РСЗО — 1443 (+1) единицы;
- средств ПВО — 1198 единиц;
- самолетов — 421 единица;
- вертолетов — 340 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 982 (+270) единицы;
- крылатых ракет — 3515 (+23) единиц;
- кораблей / катеров — 28 единиц;
- подводных лодок — одна;
- автомобильной техники и автоцистерн — 55 727 (+121) единиц;
- специальной техники — 3932 единицы.
12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.
10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.