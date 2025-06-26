1100 оккупантов и 48 артсистем: Генштаб ВСУ озвучил потери войск России в Украине за сутки

26 июня, 08:15
Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1 0157 50 солдат убитыми и ранеными. За минувшие сутки Россия потеряла примерно 950 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 26 июня.

Силы обороны Украины также уничтожили:

  • танков — 10968 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 22892 (+7) ед;
  • артиллерийских систем — 29617 (+48) ед;
  • РСЗО — 1425 ед;
  • средства ПВО — 1188 ед;
  • самолетов — 416 ед;
  • вертолетов — 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42153 (+107);
  • крылатые ракеты — 3388;
  • корабли / катера — 28 ед;
  • подводные лодки — 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53195 (+111) ед;
  • специальная техника — 3921 (+1).

Инфографика: Генштаб ЗСУ

Потери России на войне в Украине — что известно

18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.

Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности в любом участке фронта.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Российская агрессия Генштаб ВСУ

