1100 оккупантов и 48 артсистем: Генштаб ВСУ озвучил потери войск России в Украине за сутки
Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1 0157 50 солдат убитыми и ранеными. За минувшие сутки Россия потеряла примерно 950 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 26 июня.
Силы обороны Украины также уничтожили:
- танков — 10968 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 22892 (+7) ед;
- артиллерийских систем — 29617 (+48) ед;
- РСЗО — 1425 ед;
- средства ПВО — 1188 ед;
- самолетов — 416 ед;
- вертолетов — 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42153 (+107);
- крылатые ракеты — 3388;
- корабли / катера — 28 ед;
- подводные лодки — 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 53195 (+111) ед;
- специальная техника — 3921 (+1).
Потери России на войне в Украине — что известно
18 апреля российская служба ВВС News написала, что пока Россия ведет переговоры с США о прекращении войны против Украины, ее потери на передовой не сократились, а наоборот, росли еще быстрее.
Согласно сводке Института изучения войны (ISW) за 3 мая, Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать высокие потери, не снижая приоритетности в любом участке фронта.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.
12 июня представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины заявили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.