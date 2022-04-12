РФ потеряла в Украине уже 19600 военных, 157 самолетов и 732 танка — Генштаб ВСУ
Потери РФ в Украине продолжают расти (Фото:ВСУ)
С начала вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля общие боевые потери российских оккупантов составили 19600 человек.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные во вторник, 12 апреля, Генеральным штабом ВСУ.
Кроме того, противник потерял:
- танков — 732 ед,
- боевых бронированных машин — 1946 ед,
- артиллерийских систем — 349 ед,
- РСЗО — 111 ед,
- средств ПВО — 63 ед,
- самолетов — 157 ед,
- вертолетов — 140 ед,
- автомобильной техники — 1406 ед,
- кораблей/катеров — 7 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 124.
- специальной техники — 25.
- пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.
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