РФ потеряла в Украине уже 19600 военных, 157 самолетов и 732 танка — Генштаб ВСУ

12 апреля, 09:33
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Потери РФ в Украине продолжают расти (Фото:ВСУ)

Потери РФ в Украине продолжают расти (Фото:ВСУ)

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С начала вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля общие боевые потери российских оккупантов составили 19600 человек.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные во вторник, 12 апреля, Генеральным штабом ВСУ.

Кроме того, противник потерял:

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  • танков — 732 ед,
  • боевых бронированных машин — 1946 ед,
  • артиллерийских систем — 349 ед,
  • РСЗО — 111 ед,
  • средств ПВО — 63 ед,
  • самолетов — 157 ед,
  • вертолетов — 140 ед,
  • автомобильной техники — 1406 ед,
  • кораблей/катеров — 7 ед,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 124.
  • специальной техники — ​​25.
  • пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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