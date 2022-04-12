РФ потеряла в Украине уже 19600 военных, 157 самолетов и 732 танка — Генштаб ВСУ 12 апреля, 09:33 Цей матеріал також доступний українською Потери РФ в Украине продолжают расти (Фото:ВСУ)

С начала вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля общие боевые потери российских оккупантов составили 19600 человек.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные во вторник, 12 апреля, Генеральным штабом ВСУ.

Кроме того, противник потерял:

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танков — 732 ед,

боевых бронированных машин — 1946 ед,

артиллерийских систем — 349 ед,

РСЗО — 111 ед,

средств ПВО — 63 ед,

самолетов — 157 ед,

вертолетов — 140 ед,

автомобильной техники — 1406 ед,

кораблей/катеров — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 124.

специальной техники — ​​25.

пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.



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