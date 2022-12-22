Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 100 тысяч убитыми — Генштаб ВСУ 22 декабря, 08:54 Valentyn Ogirenko/Reuters

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 100 тысяч своих военных.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 660 российских оккупантов.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 22 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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Также оккупанты лишились более 19 000 единиц техники, среди них:

Танки — 3003 ( +1)

+1) Боевые бронированные машины — 5981 ( +2)

+2) Артиллерийские системы — 1978 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 413 ( +1)

РСЗО) — 413 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 212 ( +0)

ПВО) — 212 +0) Самолеты — 283 ( +1)

+1) Вертолеты — 267 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1693 ( +5)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1693 +5) Крылатые ракеты — 653 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4615(+7)

Специальная техника — 178 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 декабря — 302-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

