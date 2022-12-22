Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 100 тысяч убитыми — Генштаб ВСУ

22 декабря, 08:54
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Valentyn Ogirenko/Reuters

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 100 тысяч своих военных.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 660 российских оккупантов.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 22 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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Также оккупанты лишились более 19 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 3003 (+1)
  • Боевые бронированные машины — 5981 (+2)
  • Артиллерийские системы — 1978 (+6)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 413 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 212 (+0)
  • Самолеты — 283 (+1)
  • Вертолеты — 267 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1693 (+5)
  • Крылатые ракеты — 653 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4615(+7)
  • Специальная техника — 178 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Az6u74tE5C1DJj6PcBsGXpNjrakYHCADS57T1Z6jZ8aKKAKRF6Ar8kmvvbBYYCRal

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 декабря — 302-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

https://www.youtube.com/watch?v=5U-Sp13ze_U

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

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После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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