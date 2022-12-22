Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 100 тысяч убитыми — Генштаб ВСУ
Valentyn Ogirenko/Reuters
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 100 тысяч своих военных.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 660 российских оккупантов.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 22 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 19 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 3003 (+1)
- Боевые бронированные машины — 5981 (+2)
- Артиллерийские системы — 1978 (+6)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 413 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 212 (+0)
- Самолеты — 283 (+1)
- Вертолеты — 267 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1693 (+5)
- Крылатые ракеты — 653 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4615(+7)
- Специальная техника — 178 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 22 декабря — 302-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.