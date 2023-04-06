РосСМИ сообщают о гибели не менее восьми тысяч российских добровольцев и наемников ЧВК Вагнера 6 апреля, 16:14 Вещи российских военных (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине могли погибнуть не менее восьми тысяч российских «добровольцев», включая боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает расследовательский проект Важные истории со ссылкой на данные Пенсионного фонда и реестра инвалидов РФ. Журналисты посчитали количество погибших на войне «добровольцев», основываясь на опубликованных в РФ открытых данных о выплатах пенсий по потере кормильца.

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По подсчетам издания, почти девять тысяч человек могут получать пенсию от ПФР в связи с гибелью их родных в Украине. Однако избыточный рост может быть связан и с тем, что пенсию начали получать люди с оккупированных территорий Украины. В то же время анонимный источник издания утверждает, что оформить такую пенсию удалось немногим.

Данные Росстата свидетельствуют, что в российских семьях на одного погибшего кормильца приходится 1,1 получателя пенсии. Таким образом, как сообщает издание, почти девять тысяч избыточных пенсионеров по потере кормильца могут свидетельствовать о восьми тысячах погибших добровольцев и наемников.

РосСМИ подчеркивают, что реальное количество погибших добровольцев и наемников может быть значительно больше, так как в статистику попали данные только о тех людях, которые смогли пройти все бюрократические инстанции, чтобы оформить пенсию.

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 176630 своих военных.