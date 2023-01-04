Потери РФ приближаются к 109 тысячам: за сутки ликвидировали около 720 оккупантов — Генштаб 4 января, 08:22 В Украине ликвидировали уже почти 109 тысяч оккупантов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют около 108 910 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 4 января, потери РФ составили:

личного состава — около 108910 ( +720) человек ликвидировано,

+720) человек ликвидировано, танков — 3038 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 6106 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 2039 ( +6) ед,

+6) ед, РСЗО — 424 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 215 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 283 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 270 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1842 ( +3),

+3), крылатые ракеты — 723 ( +0),

+0), корабли /катера — 16 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 4745 ( +10) ед,

+10) ед, специальная техника — 181 ( +0).

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Данные уточняются.

В новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными.

Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке.

Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных в Макеевке и отметили, что причиной стало «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».



Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ