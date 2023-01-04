Потери РФ приближаются к 109 тысячам: за сутки ликвидировали около 720 оккупантов — Генштаб

4 января, 08:22
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В Украине ликвидировали уже почти 109 тысяч оккупантов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Украине ликвидировали уже почти 109 тысяч оккупантов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют около 108 910 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 4 января, потери РФ составили:

  • личного состава — около 108910 (+720) человек ликвидировано,
  • танков — 3038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6106 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2039 (+6) ед,
  • РСЗО — 424 (+0) ед,
  • средства ПВО — 215 (+1) ед,
  • самолетов — 283 (+0) ед,
  • вертолетов — 270 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1842 (+3),
  • крылатые ракеты — 723 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4745 (+10) ед,
  • специальная техника — 181 (+0).

Видео дня

Данные уточняются.

В новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными.

Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке.

Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных в Макеевке и отметили, что причиной стало «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины

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