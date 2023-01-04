Потери РФ приближаются к 109 тысячам: за сутки ликвидировали около 720 оккупантов — Генштаб
В Украине ликвидировали уже почти 109 тысяч оккупантов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют около 108 910 военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 4 января, потери РФ составили:
- личного состава — около 108910 (+720) человек ликвидировано,
- танков — 3038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6106 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2039 (+6) ед,
- РСЗО — 424 (+0) ед,
- средства ПВО — 215 (+1) ед,
- самолетов — 283 (+0) ед,
- вертолетов — 270 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1842 (+3),
- крылатые ракеты — 723 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4745 (+10) ед,
- специальная техника — 181 (+0).
Данные уточняются.
В новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными.
Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке.
Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.
В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных в Макеевке и отметили, что причиной стало «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».