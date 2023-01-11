Потери РФ под Бахмутом могут открыть ВСУ возможность к новому контрнаступлению — Bloomberg

11 января, 13:03
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Несмотря на некоторые тактические успехи, войска РФ под Бахмутом истощены (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Несмотря на некоторые тактические успехи, войска РФ под Бахмутом истощены (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Попытки российских войск захватить Бахмут Донецкой области ведут к их истощению, что может дать ВСУ шанс к новому контрнаступлению, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств.

По его словам, несмотря на все свои усилия, сопровождавшиеся огромными потерями личного состава, ВС РФ удалось добиться на этом направлении лишь незначительного тактического успеха.

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На фоне этого собеседник агентства провел параллели между нынешней ситуацией и аналогичной ошибкой российского военного командования летом 2022 года в Северодонецке Луганской области

«Российские войска были истощены и растянуты, что открыло возможность Украине начать успешные контрнаступления осенью», — отметил он, имея в виду прорыв ВСУ в Харьковской области и последовавшие за этим другиех военные успехи.

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Последние несколько дней российские войска существенно усилили свои усилия по штурму Соледара, сумев прорваться в город.

Таким образом оккупанты пытаются окружить Бахмут, который им, несмотря на огромные потери, не удается захватить уже больше полугода.

В то же время взять Соледар под свой контроль РФ все еще не удалось, и сейчас в городе продолжаются уличные бои.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

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