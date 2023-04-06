Почти 400 мертвых оккупантов и сбитый вертолет: Генштаб сообщил, какие потери понесла армия РФ за сутки 6 апреля, 08:14 Среди российских потерь за сутки — сбитый вертолет (Фото:Госпогранслужба)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 176630 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 6 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — около 176630 ( +390) человек ликвидировано,

+390) человек ликвидировано, танков — 3631 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7013 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 2714 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 532 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 281 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 306 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 292 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2287 ( +4),

+4), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — ( +1) ед,

+1) ед, специальная техника — 302 ( +3).

По данным украинской разведки, лучшая часть армии России, ее техники и вооружения уже уничтожены.



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