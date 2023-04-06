Почти 400 мертвых оккупантов и сбитый вертолет: Генштаб сообщил, какие потери понесла армия РФ за сутки

6 апреля, 08:14
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Среди российских потерь за сутки — сбитый вертолет (Фото:Госпогранслужба)

Среди российских потерь за сутки — сбитый вертолет (Фото:Госпогранслужба)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 176630 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 6 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 176630 (+390) человек ликвидировано,
  • танков — 3631 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7013 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2714 (+7) ед,
  • РСЗО — 532 (+0) ед,
  • средства ПВО — 281 (+1) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 292 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2287 (+4),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — (+1) ед,
  • специальная техника — 302 (+3).

По данным украинской разведки, лучшая часть армии России, ее техники и вооружения уже уничтожены.

Видео дня

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вертолет Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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