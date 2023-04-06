Почти 400 мертвых оккупантов и сбитый вертолет: Генштаб сообщил, какие потери понесла армия РФ за сутки
Среди российских потерь за сутки — сбитый вертолет (Фото:Госпогранслужба)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 176630 своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 6 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 176630 (+390) человек ликвидировано,
- танков — 3631 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7013 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2714 (+7) ед,
- РСЗО — 532 (+0) ед,
- средства ПВО — 281 (+1) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 292 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2287 (+4),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — (+1) ед,
- специальная техника — 302 (+3).
По данным украинской разведки, лучшая часть армии России, ее техники и вооружения уже уничтожены.