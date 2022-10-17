Новые данные о потерях РФ: за сутки ВСУ уничтожили 320 оккупантов и 10 артсистем — Генштаб 17 октября, 09:17 Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 320 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 65320 своих военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба по состоянию на понедельник, 17 октября.

С начала полномасштабного вторжения потери России в Украине составили:

личного состава — около 65320 ( +320) человек ликвидировано,

+320) человек ликвидировано, танков — 2537 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 5205 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 1599 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 366 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 187 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 268 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 242 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1241 ( +17),

+17), крылатые ракеты — 316 ( +0),

+0), корабли /катера — 16 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3969 ( +10) ед,

+10) ед, специальная техника — 144 ( +1).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Данные уточняются.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ