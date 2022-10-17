Новые данные о потерях РФ: за сутки ВСУ уничтожили 320 оккупантов и 10 артсистем — Генштаб
Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 320 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 65320 своих военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба по состоянию на понедельник, 17 октября.
С начала полномасштабного вторжения потери России в Украине составили:
- личного состава — около 65320 (+320) человек ликвидировано,
- танков — 2537 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 5205 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 1599 (+10) ед,
- РСЗО — 366 (+1) ед,
- средства ПВО — 187 (+1) ед,
- самолетов — 268 (+0) ед,
- вертолетов — 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1241 (+17),
- крылатые ракеты — 316 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3969 (+10) ед,
- специальная техника — 144 (+1).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Данные уточняются.