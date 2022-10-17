Новые данные о потерях РФ: за сутки ВСУ уничтожили 320 оккупантов и 10 артсистем — Генштаб

17 октября, 09:17
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Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ (Фото:Генштаб)

Генштаб обнародовал новые данные о потерях РФ (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 320 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 65320 своих военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба по состоянию на понедельник, 17 октября.

С начала полномасштабного вторжения потери России в Украине составили:

  • личного состава — около 65320 (+320) человек ликвидировано,
  • танков — 2537 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 5205 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 1599 (+10) ед,
  • РСЗО — 366 (+1) ед,
  • средства ПВО — 187 (+1) ед,
  • самолетов — 268 (+0) ед,
  • вертолетов — 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1241 (+17),
  • крылатые ракеты — 316 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3969 (+10) ед,
  • специальная техника — 144 (+1).

Видео дня

Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Данные уточняются.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Армия России Война России против Украины

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