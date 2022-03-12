«Один пилот выжил». Над Херсонской областью сбили два российских вертолета — Геращенко

12 марта, 19:15
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Сбитый вертолет (Фото:Pravda Gerashchenko/Telegram)

Сбитый вертолет (Фото:Pravda Gerashchenko/Telegram)

ВСУ сбили над Херсонской областью два вертолета российских оккупантов, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

«Два вертолета оккупантов сбили над Скадовским районом Херсонской области. Один из пилотов выжил, везут в больницу», — написал он в Telegram.

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Ранее генштаб ВСУ сообщал, что с начала войны России против Украины украинские войска сбили 58 российских самолетов и 83 российских вертолета.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолеты Херсонская область Агрессия РФ

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