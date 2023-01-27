Нацгвардия уничтожила российский вертолет Ми-24 на Бахмутском направлении 27 января, 18:38 Вертолет Ми-24 (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook)

На Бахмутском направлении в четверг, 26 января, Нацгвардия расчетом ПЗРК уничтожила российский вертолет Ми-24.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

«За прошедшие сутки харьковскими нацгвардейцами на Бахмутском направлении расчетом ПЗРК был уничтожен вражеский вертолет Ми-24», — говорится в сообщении

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По словам нацгвардейцев, 26 января приблизительно в 10:40 утра огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели.

«Расчетом ПЗРК с Игла-1 одновременно было осуществлено два пуска ракет по вертолетам Ми-24. В результате боевой работы один вертолет был обезврежен, второй поражен», — сказал начальник службы противовоздушной обороны 3 бригады оперативного назначения.

По данным Генштаба на 27 января, с начала российского вторжения в Украине были уничтожены 292 самолета и 283 вертолета.