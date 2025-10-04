Потери российской армии выросли на 950 оккупантов, 15 артсистем и более 400 БпЛА за сутки — Генштаб ВСУ

4 октября, 07:28
За сутки ВСУ уничтожили 950 оккупантов, танк и 15 артсистем РФ (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

За сутки ВСУ уничтожили 950 оккупантов, танк и 15 артсистем РФ (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

За минувшие сутки враг потерял около 950 военных. С 24 февраля 2022 года по 4 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 114 380 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия оккупантов потеряла:

  • танков — 11 226 (+1);
  • боевых бронированных машин — 23 298 (+1);
  • артиллерийских систем — 33 428 (+15);
  • РСЗВ — 1 515 (+1);
  • средства ПВО — 1 222;
  • самолетов — 427;
  • вертолетов — 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 66 543 (+450);
  • крылатые ракеты — 3 803 (+10);
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 63 398 (+73);
  • специальная техника — 3 971 (+1).

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

