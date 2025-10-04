За сутки ВСУ уничтожили 950 оккупантов, танк и 15 артсистем РФ (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

За минувшие сутки враг потерял около 950 военных. С 24 февраля 2022 года по 4 октября 2025 года общие потери страны-агрессора составляют ориентировочно 1 114 380 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом армия оккупантов потеряла:

танков — 11 226 ( +1);



+1); боевых бронированных машин — 23 298 ( +1);

+1); артиллерийских систем — 33 428 ( +15);

+15); РСЗВ — 1 515 ( +1);

+1); средства ПВО — 1 222;

самолетов — 427;

вертолетов — 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 66 543 ( +450);

+450); крылатые ракеты — 3 803 ( +10);

+10); корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 63 398 ( +73);

+73); специальная техника — 3 971 ( +1).

Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.