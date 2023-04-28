Силы обороны за сутки уничтожили 540 оккупантов и 18 артсистем — Генштаб

28 апреля, 09:02
Поделиться:
В Украине за сутки ликвидировали 540 оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за сутки ликвидировали 540 оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили около 540 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 189460 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 28 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 189460 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 3694 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин — 7181 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2905 (+18) ед,
  • РСЗО — 543 (+1) ед,
  • средства ПВО — 294 (+1) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2467 (+6),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5819 (+14) ед,
  • специальная техника — 353 (+1).

Ранее Генштаб сообщил, что в Мелитопольском районе 20 оккупантов отравились неизвестным веществом и умерли.

Видео дня

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X