Силы обороны за сутки уничтожили 540 оккупантов и 18 артсистем — Генштаб 28 апреля, 09:02 В Украине за сутки ликвидировали 540 оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили около 540 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 189460 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 28 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — около 189460 ( +540) человек ликвидировано,

+540) человек ликвидировано, танков — 3694 ( +0) ед,

+0) ед, боевых бронированных машин — 7181 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 2905 ( +18) ед,

+18) ед, РСЗО — 543 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 294 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2467 ( +6),

+6), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5819 ( +14) ед,

+14) ед, специальная техника — 353 ( +1).

Ранее Генштаб сообщил, что в Мелитопольском районе 20 оккупантов отравились неизвестным веществом и умерли.

Видео дня