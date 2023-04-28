Силы обороны за сутки уничтожили 540 оккупантов и 18 артсистем — Генштаб
В Украине за сутки ликвидировали 540 оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили около 540 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 189460 военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 28 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 189460 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3694 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7181 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2905 (+18) ед,
- РСЗО — 543 (+1) ед,
- средства ПВО — 294 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2467 (+6),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5819 (+14) ед,
- специальная техника — 353 (+1).
Ранее Генштаб сообщил, что в Мелитопольском районе 20 оккупантов отравились неизвестным веществом и умерли.