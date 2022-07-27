«Умышленный этноцид». Режим Путина отправляет умирать на войну дагестанцев, бурят и тувинцев — Подоляк

27 июля, 22:50
Военная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Военная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Режим российского диктатора Владимира Путина использует войну против Украины, как способ умышленного этноцида народов России, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности, народов России», — написал он в Twitter.

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Подоляк отметил, что жители Москвы погибают на фронте реже в 87,5 раза чем дагестанцы, в 275 раз — чем буряты и в 350 — чем тувинцы.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1552307283484463105
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 40 070 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском направлении.

https://www.youtube.com/embed/QvMcUP7PmaY
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Буряты российские потери

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