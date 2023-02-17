В ВСУ объяснили, почему потери оккупантов могут быть значительно выше, чем в официальных данных
Потери оккупантов могут быть значительно выше, чем в официальных данных (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Потери российских оккупационные войск в Украине могут быть значительно выше, чем в официальных данных, поскольку россияне фактически не эвакуируют своих раненых, поэтому большинство из них умирает.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
«Данные, которые подаются, это приближенные к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену», — отметил он.
Дмитрашковский отметил, что попадание снаряда в скопление врага также не позволяет определять точное количество ликвидированных.
По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысячи своих военных.
Издание Times сообщило, что Россия теряет не менее двух тысяч военных, пытаясь завоевать каждые 100 метров территории на востоке Украины.