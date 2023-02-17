В ВСУ объяснили, почему потери оккупантов могут быть значительно выше, чем в официальных данных 17 февраля, 14:11 Потери оккупантов могут быть значительно выше, чем в официальных данных (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Потери российских оккупационные войск в Украине могут быть значительно выше, чем в официальных данных, поскольку россияне фактически не эвакуируют своих раненых, поэтому большинство из них умирает.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

«Данные, которые подаются, это приближенные к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену», — отметил он.

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Дмитрашковский отметил, что попадание снаряда в скопление врага также не позволяет определять точное количество ликвидированных.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысячи своих военных.

Издание Times сообщило, что Россия теряет не менее двух тысяч военных, пытаясь завоевать каждые 100 метров территории на востоке Украины.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV