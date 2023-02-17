В ВСУ объяснили, почему потери оккупантов могут быть значительно выше, чем в официальных данных

17 февраля, 14:11
Поделиться:
Потери оккупантов могут быть значительно выше, чем в официальных данных (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Потери оккупантов могут быть значительно выше, чем в официальных данных (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Потери российских оккупационные войск в Украине могут быть значительно выше, чем в официальных данных, поскольку россияне фактически не эвакуируют своих раненых, поэтому большинство из них умирает.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

«Данные, которые подаются, это приближенные к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену», — отметил он.

Видео дня

Дмитрашковский отметил, что попадание снаряда в скопление врага также не позволяет определять точное количество ликвидированных.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 141 тысячи своих военных.

Издание Times сообщило, что Россия теряет не менее двух тысяч военных, пытаясь завоевать каждые 100 метров территории на востоке Украины.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X