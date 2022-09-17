Танки, САУ, БМД, минометы. За неделю морпехи уничтожили десятки единиц российской техники 17 сентября, 22:41 Морпехи уничтожают позиции окупантов (Фото:ВМС ВСУ/Telegram)

В период с 10 по 16 сентября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты уничтожили 33 российских захватчика, 10 танков, девять огневых средств и вражеский склад с боеприпасами.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ у Telegram.

Також протягом тижня бійці Військово-Морських сил знищили 13 бойових машин десанту (бойових машин піхоти та бойових броньованих машин), шість самохідних артилерійських установок, сім одиниць причіпної артилерії, три міномети, артилерійський тягач з боєкомплектом, два паливозаправники та одне укриття противника.

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Від початку вторгнення окупанти втратили понад 54,2 тис. особового складу.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що смертей у російських окупантів у ході українського контрнаступу в 9−10 разів більше, ніж у ЗСУ.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

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