Минус 150 оккупантов за сутки. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российской армии с начала войны против Украины 14 августа, 09:22 ВСУ за сутки уничтожили 150 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 43 550 своих солдат — из них 150 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро воскресенья, 14 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 14.08 ориентировочно составили:

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личного состава - около 43 550 ( +150) человек ликвидировано

+150) человек ликвидировано танков - 1864 ( +8) ед.

+8) ед. боевых бронированных машин — 4126 ( +11) ед.

+11) ед. артиллерийских систем - 980 ( +2) ед.

+2) ед. РСЗО - 261 ( +0) ед.

+0) ед. средств ПВО - 136 (+ 0) ед.

0) ед. самолетов — 223 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов - 194 ( +1) ед.

+1) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 784 ( +5) ед.

+5) ед. крылатых ракет - 187 ( +0) ед.

+0) ед. кораблей/катеров — 15 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 3039 ( +2) ед.

+2) ед. специальной техники - 91 (+ 0)

Данные уточняются.

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