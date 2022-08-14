Минус 150 оккупантов за сутки. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российской армии с начала войны против Украины
ВСУ за сутки уничтожили 150 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 43 550 своих солдат — из них 150 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро воскресенья, 14 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 14.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 43 550 (+150) человек ликвидировано
- танков - 1864 (+8) ед.
- боевых бронированных машин — 4126 (+11) ед.
- артиллерийских систем - 980 (+2) ед.
- РСЗО - 261 (+0) ед.
- средств ПВО - 136 (+0) ед.
- самолетов — 223 (+0) ед.
- вертолетов - 194 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 784 (+5) ед.
- крылатых ракет - 187 (+0) ед.
- кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 3039 (+2) ед.
- специальной техники - 91 (+0)
Данные уточняются.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.