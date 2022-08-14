Минус 150 оккупантов за сутки. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российской армии с начала войны против Украины

14 августа, 09:22
ВСУ за сутки уничтожили 150 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за сутки уничтожили 150 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 43 550 своих солдат — из них 150 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро воскресенья, 14 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 14.08 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 43 550 (+150) человек ликвидировано
  • танков - 1864 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин — 4126 (+11) ед.
  • артиллерийских систем - 980 (+2) ед.
  • РСЗО - 261 (+0) ед.
  • средств ПВО - 136 (+0) ед.
  • самолетов — 223 (+0) ед.
  • вертолетов - 194 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 784 (+5) ед.
  • крылатых ракет - 187 (+0) ед.
  • кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3039 (+2) ед.
  • специальной техники - 91 (+0)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Армия России Российские военные Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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