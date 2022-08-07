ВСУ за сутки уничтожили 300 оккупантов, общие потери россиян за время войны превысили 42 тысяч человек 7 августа, 09:58 ВСУ за сутки уничтожили 300 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 42 200 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 7 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.

Видео дня

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 07.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 42 200 ( +300) человек ликвидировано

+300) человек ликвидировано танков - 1805 ( +3) ед.

+3) ед. боевых бронированных машин - 4055 ( +4) ед.

+4) ед. артиллерийских систем - 958 ( +3) ед.

+3) ед. РСЗО - 260 ( +0) ед.

+0) ед. средств ПВО - 132 ( +5) ед.

+5) ед. самолетов — 223 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов - 191 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 ( +6)

+6) крылатых ракет - 182 ( +0)

+0) кораблей/катеров — 15 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 2978 ( +8) ед.

+8) ед. специальной техники - 86 (+ 1)

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.