ВСУ за сутки уничтожили 300 оккупантов, общие потери россиян за время войны превысили 42 тысяч человек

7 августа, 09:58
ВСУ за сутки уничтожили 300 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за сутки уничтожили 300 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 42 200 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 7 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 07.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42 200 (+300) человек ликвидировано
  • танков - 1805 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 958 (+3) ед.
  • РСЗО - 260 (+0) ед.
  • средств ПВО - 132 (+5) ед.
  • самолетов — 223 (+0) ед.
  • вертолетов - 191 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6)
  • крылатых ракет - 182 (+0)
  • кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2978 (+8) ед.
  • специальной техники - 86 (+1)
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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Армия России Российские военные Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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