ВСУ за сутки уничтожили 300 оккупантов, общие потери россиян за время войны превысили 42 тысяч человек
ВСУ за сутки уничтожили 300 российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 42 200 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 7 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 07.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 42 200 (+300) человек ликвидировано
- танков - 1805 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед.
- артиллерийских систем - 958 (+3) ед.
- РСЗО - 260 (+0) ед.
- средств ПВО - 132 (+5) ед.
- самолетов — 223 (+0) ед.
- вертолетов - 191 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6)
- крылатых ракет - 182 (+0)
- кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 2978 (+8) ед.
- специальной техники - 86 (+1)
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