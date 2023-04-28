Журналисты установили еще более 1200 ликвидированных оккупантов в Украине — BBC 28 апреля, 20:02 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За последние две недели удалось установить имена 1249 погибших на территории Украины российских оккупантов, сообщает Русская служба BBC.

В общей сложности журналистам уже удалось установить имена 21 700 российских военных, погибших на войне в Украине. Темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими, причем не только в отрядах, составленных из заключенных, но и в специализированных подразделениях российской армии.

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За 14 месяцев вторжения РФ потеряла по меньшей мере 3401 элитных специалистов: бойцов спецназа ГРУ и Росгвардии, десантников, морских пехотинцев и военных пилотов. Отмечается, что на их подготовку ушли годы усилий и миллионы долларов.

За последние две недели журналистам удалось установить имена 1249 погибших (по меньшей мере 54 из них служили в элитных подразделениях). Отмечается, что это значительно выше средних показателей 2022 года. В первые 12 месяцев войны российские источники еженедельно сообщали об около 250−300 погибших.

Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией — добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК. Судя по открытым данным, наибольшие потери в последние месяцы по-прежнему несут заключенные, воюющие в районе Бахмута, много потерь и в мобилизованных отрядах.

«Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах за последние 14 месяцев», — говорится в материале.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 апреля украинские военнослужащие ликвидировали более почти 190 тысяч оккупантов