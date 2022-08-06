Минус 250 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины

6 августа, 09:52
Россия потеряла около 41 900 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия потеряла около 41 900 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 41 900 своих солдат — из них 250 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили десять вражеских танков.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 6 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 06.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 41 900 (+250) человек ликвидировано
  • танков - 1802 (+10) ед.
  • боевых бронированных машин - 4051 (+19) ед.
  • артиллерийских систем - 955 (+5) ед.
  • РСЗО - 260 (+0) ед.
  • средств ПВО - 127 (+4) ед.
  • самолетов - 223 (+0) ед.
  • вертолетов - 191 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2)
  • крылатых ракет - 182 (+0)
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед.
  • специальной техники - 85 (+2)
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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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