Минус 250 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне против Украины 6 августа, 09:52 Россия потеряла около 41 900 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 41 900 своих солдат — из них 250 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили десять вражеских танков.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 6 августа, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.

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Общие потери противника за время войны с 24.02 по 06.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 41 900 (+250) человек ликвидировано

танков - 1802 (+10) ед.

боевых бронированных машин - 4051 (+19) ед.

артиллерийских систем - 955 (+5) ед.

РСЗО - 260 (+0) ед.

средств ПВО - 127 (+4) ед.

самолетов - 223 (+0) ед.

вертолетов - 191 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2)

крылатых ракет - 182 (+0)

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед.

специальной техники - 85 (+2)

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