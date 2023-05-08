Армия РФ потеряла более роты оккупантов и пять танков — Тарнавский 8 мая, 20:38 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За 8 мая потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Также были уничтожены и повреждены 16 единиц вооружения и военной техники противника.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

«Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что за прошедшие сутки враг 26 раз атаковал наши позиции. Удачи не было, отошел. Используя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

«Для корректировки огня артиллерии противник использует БпЛА. В общем, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 376 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 644 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе», — объяснил Тарнавский.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 16 единиц вооружения и военной техники противника:

пять танков;

командно-штабную машину;

боевую машину пехоты;

бронетранспортер;

боевую бронированную машину;

два БПЛА Supercam;

БПЛА Zala;

БПЛА Орлан-10;

автомобильная техника.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки, 7 мая, ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются 195 тысячам военных.