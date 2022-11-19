Новые данные Генштаба: ВСУ ликвидировали около 420 военных РФ за сутки, уничтожены шесть вражеских танков и семь бронемашин
За сутки оккупанты потеряли 420 человек личного состава (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 83 880 своих военных, за минувшие сутки — 420.
Такие данные на утро субботы, 19 ноября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники, среди них:
- танки — 2885 (+6)
- боевые бронированные машины- 5815 (+7)
- артиллерийские системы — 1867 (+2)
- РСЗО — 393 (+0)
- средства ПВО — 209 (+0)
- самолеты — 278 (+0)
- вертолеты — 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1536 (+0)
- крылатые ракеты — 480 (+0)
- корабли /катера — 16 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 4368 (+2)
- специальная техника — 161 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 19 ноября — 269-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.
В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую и Николаевскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.