Новые данные Генштаба: ВСУ ликвидировали около 420 военных РФ за сутки, уничтожены шесть вражеских танков и семь бронемашин 19 ноября, 09:09 За сутки оккупанты потеряли 420 человек личного состава (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 83 880 своих военных, за минувшие сутки — 420.

Такие данные на утро субботы, 19 ноября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники, среди них:

танки — 2885 ( +6)

+6) боевые бронированные машины- 5815 ( +7)

+7) артиллерийские системы — 1867 ( +2)

+2) РСЗО — 393 ( +0)

+0) средства ПВО — 209 ( +0)

+0) самолеты — 278 ( +0)

+0) вертолеты — 261 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 1536 ( +0)

+0) крылатые ракеты — 480 ( +0)

+0) корабли /катера — 16 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 4368 ( +2)

+2) специальная техника — 161 ( +0)

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 ноября — 269-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую и Николаевскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ