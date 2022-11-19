Новые данные Генштаба: ВСУ ликвидировали около 420 военных РФ за сутки, уничтожены шесть вражеских танков и семь бронемашин

19 ноября, 09:09
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За сутки оккупанты потеряли 420 человек личного состава (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За сутки оккупанты потеряли 420 человек личного состава (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 83 880 своих военных, за минувшие сутки — 420.

Такие данные на утро субботы, 19 ноября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники, среди них:

  • танки — 2885 (+6)
  • боевые бронированные машины- 5815 (+7)
  • артиллерийские системы — 1867 (+2)
  • РСЗО — 393 (+0)
  • средства ПВО — 209 (+0)
  • самолеты — 278 (+0)
  • вертолеты — 261 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1536 (+0)
  • крылатые ракеты — 480 (+0)
  • корабли /катера — 16 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны — 4368 (+2)
  • специальная техника — 161 (+0)

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QByQ6oo6Meqwp1bcTf4hirXYdH5aoMBaDMZq5qjFjvkz2pyY13ojpZzdKc4bakuHl&show_text=true&width=500

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 ноября — 269-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/embed/DDHYp6lqEhg

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую и Николаевскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российские военные Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери

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