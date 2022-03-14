Агрессия России против Украины: Генштаб озвучил новые данные о потерях оккупантов с начала войны 14 марта, 09:47 Цей матеріал також доступний українською Генштаб раскрыл данные о потерях российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб озвучил новые данные о потерях российских оккупантов на 19-й день войны против Украины.



В сообщении Генштаба говорится, что РФ потеряла более 12 тысяч человек личного состава.

Также среди потери оккупантов:

танков — 389 ед,

боевых бронированных машин — 1249 ед,

артиллерийских систем — 150 ед,

РСЗО — 64 ед,

средства ПВО — 34 ед,

самолетов — 77 ед,

вертолетов — 90 ед,

автомобильной техники — 617 ед,

корабли /катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8.

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Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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