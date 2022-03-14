Агрессия России против Украины: Генштаб озвучил новые данные о потерях оккупантов с начала войны

14 марта, 09:47
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Генштаб раскрыл данные о потерях российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб раскрыл данные о потерях российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Генштаб озвучил новые данные о потерях российских оккупантов на 19-й день войны против Украины.

В сообщении Генштаба говорится, что РФ потеряла более 12 тысяч человек личного состава.

Также среди потери оккупантов:

  • танков — 389 ед,
  • боевых бронированных машин — 1249 ед,
  • артиллерийских систем — 150 ед,
  • РСЗО — 64 ед,
  • средства ПВО — 34 ед,
  • самолетов — 77 ед,
  • вертолетов — 90 ед,
  • автомобильной техники — 617 ед,
  • корабли /катера — 3 ед,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8.
Слушайте подкаст на эту тему

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272076518438767
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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