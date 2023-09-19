ВСУ за сутки ликвидировали 520 оккупантов и уничтожили 35 артсистем врага — Генштаб 19 сентября, 08:20 ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц техники оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 273 460 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 19 сентября, потери РФ составляют:

личного состава — 273 460 ( +520) чел,

+520) чел, танков — 4628 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 8851 ( +17) ед,

+17) ед, артиллерийских систем — 6062 ( +35) ед,

+35) ед, РСЗО — 778 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 526 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4784 ( +15),

+15), крылатых ракет — 1479 ( +17),

+17), кораблей/катеров — 20 ( +0) ед,

+0) ед, подводных лодок — 1 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8601 ( +30) ед,

+30) ед, специальной техники — 903 ( +2).

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18 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что на временно захваченных территориях Украины находятся около 200 тысяч российских военных.