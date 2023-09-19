ВСУ за сутки ликвидировали 520 оккупантов и уничтожили 35 артсистем врага — Генштаб
ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц техники оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)
В Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 273 460 военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 19 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — 273 460 (+520) чел,
- танков — 4628 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8851 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 6062 (+35) ед,
- РСЗО — 778 (+2) ед,
- средств ПВО — 526 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4784 (+15),
- крылатых ракет — 1479 (+17),
- кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8601 (+30) ед,
- специальной техники — 903 (+2).
18 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что на временно захваченных территориях Украины находятся около 200 тысяч российских военных.