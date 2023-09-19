ВСУ за сутки ликвидировали 520 оккупантов и уничтожили 35 артсистем врага — Генштаб

19 сентября, 08:20
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ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц техники оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц техники оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 273 460 военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 19 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — 273 460 (+520) чел,
  • танков — 4628 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8851 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 6062 (+35) ед,
  • РСЗО — 778 (+2) ед,
  • средств ПВО — 526 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4784 (+15),
  • крылатых ракет — 1479 (+17),
  • кораблей/катеров — 20 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8601 (+30) ед,
  • специальной техники — 903 (+2).

Видео дня

18 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что на временно захваченных территориях Украины находятся около 200 тысяч российских военных.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага силы обороны

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