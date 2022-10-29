Украинские десантники уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и БК оккупантов — видео

29 октября, 12:49
Поделиться:
Украинские десантники метко ударили по позиции РФ на юге, уничтожив БК и живую силу (Фото:Десантно-штурмовые войска ВС Украины/Telegram)

Украинские десантники метко ударили по позиции РФ на юге, уничтожив БК и живую силу (Фото:Десантно-штурмовые войска ВС Украины/Telegram)

Украинские десантно-штурмовые войска на юге Украины уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и БК российских оккупантов на юге Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

На видео зафиксировано, как воины-артиллеристы одной из отдельных аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили расчет 120-мм миномета, личный состав и боекомплект российских оккупантов в одном из районов на юге Украины.

Видео дня

Читайте также:
На южном направлении ВСУ уничтожили 34 россиянина и 11 единиц техники

Украинские военные произвели огненное поражение противника из британских 105-мм гаубиц L119.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 70 250 своих солдат — из них 550 ВСУ были ликвидированы за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/kxi0WyVRPb0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X