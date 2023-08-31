Потери оккупантов на Таврическом направлении за сутки составили 240 человек — Тарнавский
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
На Таврическом направлении за сутки Силы обороны убили и ранили около 240 оккупантов.
Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в среду, 31 августа.
«За последние сутки потери врага составили 238 человек», — написал он.
Тарнавский уточнил, что безвозвратные потери оккупантов составили 58 человек, также 177 оккупант был ранен и три человека были взяты в плен.
Любую оборону можно сломать, но нужно время — Тарнавский
Он добавил, что было уничтожено 23 единицы военной техники противника среди которой:
- один танк,
- 6 ББМ,
- 6 артиллерийских систем и минометов,
- один ПТРК,
- один СПГ,
- два БпЛА,
- шесть единиц автомобильной техники.
Также было уничтожено два склада боеприпасов.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 262 410 военных.