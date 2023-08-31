Потери оккупантов на Таврическом направлении за сутки составили 240 человек — Тарнавский 31 августа, 00:15 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

На Таврическом направлении за сутки Силы обороны убили и ранили около 240 оккупантов.

Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в среду, 31 августа.

«За последние сутки потери врага составили 238 человек», — написал он.

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Тарнавский уточнил, что безвозвратные потери оккупантов составили 58 человек, также 177 оккупант был ранен и три человека были взяты в плен.

Он добавил, что было уничтожено 23 единицы военной техники противника среди которой:

один танк,

6 ББМ,

6 артиллерийских систем и минометов,

один ПТРК,

один СПГ,

два БпЛА,

шесть единиц автомобильной техники.

Также было уничтожено два склада боеприпасов.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 262 410 военных.