Минус два вертолета и 400 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских военных в Украине за сутки 23 октября, 10:20 Уничтоженная в Украине военная техника армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 67 470 своих военных, за минувшие сутки — 400.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 23 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.



Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники, среди них:

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танки — 2584 ( +5),

+5), боевые бронированные машины — 5284 ( +18),

+18), артиллерийские системы — 1667 ( +14),

+14), РСЗО — 374 ( +1),

+1), средства ПВО — 189 ( +0),

+0), самолеты — 270 ( +0),

+0), вертолеты — 245 ( +2),

+2), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1361 ( +20),

+20), крылатые ракеты — 350 ( +21),

+21), корабли /катера — 16 ( +0),

+0), автомобильная техника и автоцистерны — 4039 ( +18),

+18), специальная техника — 148 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 23 октября — 242-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.



За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.



С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.



ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.



После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

