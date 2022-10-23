Минус два вертолета и 400 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских военных в Украине за сутки
Уничтоженная в Украине военная техника армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 67 470 своих военных, за минувшие сутки — 400.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 23 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники, среди них:
- танки — 2584 (+5),
- боевые бронированные машины — 5284 (+18),
- артиллерийские системы — 1667 (+14),
- РСЗО — 374 (+1),
- средства ПВО — 189 (+0),
- самолеты — 270 (+0),
- вертолеты — 245 (+2),
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1361 (+20),
- крылатые ракеты — 350 (+21),
- корабли /катера — 16 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны — 4039 (+18),
- специальная техника — 148 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 23 октября — 242-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.