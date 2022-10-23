Минус два вертолета и 400 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских военных в Украине за сутки

23 октября, 10:20
Поделиться:
Уничтоженная в Украине военная техника армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Уничтоженная в Украине военная техника армии РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 67 470 своих военных, за минувшие сутки — 400.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 23 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

  • танки — 2584 (+5),
  • боевые бронированные машины — 5284 (+18),
  • артиллерийские системы — 1667 (+14),
  • РСЗО — 374 (+1),
  • средства ПВО — 189 (+0),
  • самолеты — 270 (+0),
  • вертолеты — 245 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1361 (+20),
  • крылатые ракеты — 350 (+21),
  • корабли /катера — 16 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны — 4039 (+18),
  • специальная техника — 148 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02354JLTJMNqXQz2qin8brFZzoftiRPUTLavXKjz2BXaAS2CqTJXoZstQBoBm4fGdJl

Россия напала на Украину 24 февраля. 23 октября — 242-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

Читайте также:

Защитники Украины стреляют из гаубицы M777 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Тайный план Залужного и «рубикон» M777. 10 самых впечатляющих фактов из детального расследования New Yorker о поставках оружия в Украину

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

https://www.youtube.com/watch?v=h01T_fTsoH4&feature=emb_title
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X