Минус 16 беспилотников, самолет и более 300 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских военных в Украине за сутки

22 октября, 09:33
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Потери оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Потери оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 67 070 своих военных, за минувшие сутки — 320.

Такие данные на утро субботы, 22 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники, среди них:

  • танки- 2579 ( +6),
  • боевых бронированных машин — 5266 ( +8),
  • артиллерийских систем- 1653 ( +5),
  • РСЗО - 373 ( +1),
  • средства ПВО - 189 ( +0),
  • самолетов - 270 ( +1),
  • вертолетов — 243 ( +0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1341 ( +16),
  • крылатые ракеты - 329 ( +0),
  • корабли /катера — 16 ( +0),
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4021 ( +15),
  • специальная техника — 148 ( +1).

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ry2wsFDLdqKZLCwzpDEA1k1Rfv2csqD1uGkuK4w5bVac6bcfw6vDeENtwkgQ1rbgl&show_text=true&width=500

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 октября - 242-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

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ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя кафиры в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

https://www.youtube.com/embed/h01T_fTsoH4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Генштаб Война России против Украины российские потери

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