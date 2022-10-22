Минус 16 беспилотников, самолет и более 300 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских военных в Украине за сутки 22 октября, 09:33 Потери оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 67 070 своих военных, за минувшие сутки — 320.

Такие данные на утро субботы, 22 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 16 000 единиц техники, среди них:

танки- 2579 ( +6),

+6), боевых бронированных машин — 5266 ( +8),

+8), артиллерийских систем- 1653 ( +5),

+5), РСЗО - 373 ( +1),

+1), средства ПВО - 189 ( +0),

+0), самолетов - 270 ( +1),

+1), вертолетов — 243 ( +0),

+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1341 ( +16),

+16), крылатые ракеты - 329 ( +0),

+0), корабли /катера — 16 ( +0),

+0), автомобильной техники и автоцистерн — 4021 ( +15),

+15), специальная техника — 148 ( +1).

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля. 22 октября - 242-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя кафиры в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.