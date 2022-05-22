Боевые потери РФ превысили 29 тысяч. За сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов — Генштаб ВСУ 22 мая, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского / Facebook)

Общие боевые потери личного состава русских войск с начала полномасштабного военного вторжения превысили 29 тысяч. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении на востоке Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 22 мая.

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За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 человек из личного состава, семь танков, 25 бойных бронированных машин, три артиллерийских системы, один вертолет, восемь БПЛА, три крылатых ракеты и 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 29050 (+200) человек ликвидировано

танков – 1285 (+7)

боевых бронированных машин – 3141 (+25)

артиллерийских систем – 599 (+3)

РСЗО – 201 (+0)

средства ПВО – 93 (+0)

самолетов – 204 (+0)

вертолетов – 170 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8)

крылатых ракет – 107 (+3),

кораблей и катеров – 13 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16)

специальной техники – 43 (+0)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российским оккупантам противостоят 700 тысяч украинских военных.

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