«Штрафники» вместо танков. Почему неспособность России восстановить танковый парк мешает ей наступать — Бутусов 21 ноября, 19:41 Уничтоженный российский танк в Чернобаевке Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей колонке для НВ прокомментировал рекордные потери Россией своих танков и объяснил, почему невозможность их компенсировать ограничивает возможности наступления страны-агрессора.

«Почти за 9 месяцев вторжения РФ потери вооружения составили 8023 единицы, которые установлены за фото и видео из интернета. То есть это минимально подтвержденные потери, подвергающиеся проверке на данный момент», — пишет в своей колонке для НВ Бутусов.

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Он также отмечает, что на 20 ноября приходится «юбилейная цифра» — потеря Россией ровно 1500 танков.

«Из них идентифицировано как минимум 516 танков современных модификаций с тепловизионными прицелами Сосна -У и Эсса, которые произведены после 2000-го года — Т 72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90А, Т-90М. Почти 200 уничтоженных танков после взрывов не идентифицированы, вероятно среди них также есть новые типы», — уточнил журналист.

Он напомнил, что, согласно данным справочника Military balance, по состоянию на 2022 год в РФ было на вооружении 3417 танков, из которых 2357 были произведены после 2000 года. По данным этого же источника, с начала войны Россия потеряла 40% своих танков.

Также Бутусов приводит данные российского исследователя Altyn73, считавшего фактическое количество танков на вооружении согласно публичным фото- и видеоматериалам. Он пришел к выводу, что танков, произведенных после 2000-го года, на вооружении ВС РФ в начале 2022 года могло быть около 1500, учитывая, что план производства 2021 года не был выполнен полностью.

«В таком случае, вес фактических потерь значительно выше», — отмечает журналист.

Бутусов также приводит четыре факта, которые говорят о неприемлемости танковых потерь России:

Российская танковая промышленность вынуждена бросить свои запасы узлов и запасных частей на восстановление выведенных из строя поврежденных танков, а, учитывая масштаб боевых действий, в ремонте нуждается большая часть российских танков. Из-за этого на передовую массово поставляются старые Т-62 и Т-72 ранних серий.

РФ вынуждена экстренно задействовать для восстановления штатной численности поставки из запасов ВС Беларуси.

Война выявила низкую техническую надежность многих узлов российских танков, особенно электроники, и Россия не способна нарастить масштабы производства из-за санкционных ограничений.

Значительное количество танков должно задействоваться для восстановления больших потерь танковых экипажей, подготовки мобилизованных, поэтому танки отвлекаются на учебные задания.

«Неспособность восстановить танковый парк не позволяет ВС РФ снова планировать масштабные наступательные операции. Мобилизированная пехота не потянет глубоких прорывов. Поэтому российские танковые войска сейчас значительно изменили тактику, по всему фронту россияне применяют танки крайне осторожно, по одной-две машины, избегая концентрации техники и поражения высокоточным оружием. Для быстрой эвакуации экипажей подбитых танков используют специально определенные бронемашины», — рассказал Бутусов о вынужденном изменении тактики оккупантов.

Он также пишет, что на некоторых участках фронта российская армия «вообще отказалась от применения бронетехники во избежание потерь и атакует исключительно силами пехоты, набранной из „штрафников“».

По мнению журналиста от нынешнего разгрома российских танковых войск российская армия может и не оправиться.

«Ход боевых действий указывает критическую зависимость русской армии от способности концентрировать для наступательных действий огромные силы танков и бронетехники для их поддержки», — добавил он.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 20 ноября российская армия потеряла 2886 танков.