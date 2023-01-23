Из 50 тысяч завербованных ЧВК Вагнера заключенных на фронте осталось только 10 тысяч — СМИ

23 января, 16:43
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Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч.

Об этом заявила глава фонда Русь сидящая Ольга Романова в интервью проекту My Russian Rights.

"…По нашим данным, на конец декабря было завербовано 42−43 тысячи [заключенных]. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них на фронте воюют 10 тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые [ранены], либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", — утверждает Романова.

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По ее словам, осенью из ЧВК Вагнера начали «со страшной силой» бежать заключенные. Романова считает, что хозяин «вагнеровцев» олигарх Евгений Пригожин, который «обещал Путину выиграть войну», не ведет статистику о сдавшихся в плен или сбежавших с оружием боевиков, и многие из них числятся убитыми. Глава фонда также сообщила, что некоторые родственники «вагнеровцев» получают пустые гробы.

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Согласно декабрьской оценке США, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч — контрактники, а остальные — завербованные в российских тюрьмах заключенные.

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По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «вагнеровцы» вывели из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. По состоянию на середину января 29 543 из них уже ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

Потери Вагнера в уличных боях в Соледаре – как за неделю на всех фронтах – Дмитрий Снегирев

https://www.youtube.com/embed/8CCHZXWUHt4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Заключенные Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины российские потери

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