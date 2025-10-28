Российские пропагандистские каналы сообщили об уничтожении ударного вертолета Ка-52 в результате «дружественного огня». Инцидент произошел во время отражения атаки украинских беспилотников на территории России.

Об этом сообщает The Insider во вторник, 28 октября.

По данным нескольких Z-каналов, экипаж вертолета погиб. Один из них уточнил, что Ка-52 перепутали с беспилотником, и российский истребитель открыл по нему огонь.

Как подсчитал The Insider, это по меньшей мере 17-я известная потеря российской авиации от «дружественного огня» с начала полномасштабного вторжения.

Из них Россия потеряла 12 самолетов (в том числе четыре Су-35, три Су-34, два А-50, а также Су-27, Су-30 и Ил-22) и пять вертолетов — два Ка-52, Ка-29, Ми-24 и Ми-8.

29 сентября украинские защитники сбили вражеский вертолет с помощью FPV-дрона. В частности, речь идет о российском вертолете Ми-8.

28 октября Россия за сутки потеряла на войне в Украине примерно 1060 солдат убитыми и ранеными, шесть танков, 8 артиллерийских систем и два РСЗО.