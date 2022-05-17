За 80 дней войны. Украинские войска полностью уничтожили 17 российских БТГ — Резников 17 мая, 21:06 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие на учениях (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

За 80 дней войны против Украины Россия потеряла 17 батальонных тактических групп, сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

Война России против Украины — главные события 17 мая

«Украинские защитники и защитницы доказали, что Россия не может вести успешные наступательные боевые действия одновременно на нескольких стратегических направлениях. Согласно нашим оценкам, за 80 дней полностью уничтожены 17 российских БТГ», — написал он в Facebook.

Видео дня

При этом Резников добавил, что несмотря на огромные потери, войска РФ все еще превосходят Украину в тяжелом оружии, авиации, бронетехнике, РСЗО и артиллерии.

«По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, применяемая против Украины (с учетом резервов) насчитывает около 167 тысяч личного состава. Непосредственно развернуты для участия в боевых действиях 91 БТГ. Еще 55 БТГ может быть извлечено из резерва и после восстановления в течение 1−2 месяцев», — добавил Резников.

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны РФ потеряла в Украине около 27,9 тысячи солдат, также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1235 ед., боевых бронированных машин — 3009 ед., артсистем — 578 ед., РСЗО — 198 ед., средств ПВО — 90 ед., самолетов — 201 ед., вертолетов — 167 ед.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.