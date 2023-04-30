Генштаб о суточных потерях РФ: уничтожили почти 500 оккупантов, пять бронемашин и шесть артсистем 30 апреля, 08:13 Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 470 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 190510 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 30 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — около 190510 ( +470) человек ликвидировано,

+470) человек ликвидировано, танков — 3699 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7189 ( +5) ед,

+5) ед, артиллерийских систем — 2914 ( +6) ед,

+6) ед, РСЗО — 544 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 295 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2475 ( +4),

+4), крылатые ракеты — 932 ( +0),

+0), корабли/катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5842 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 357 ( +2).

Ранее Генштаб сообщал, что в Мелитопольском районе 20 оккупантов отравились неизвестным веществом и умерли.



Видео дня