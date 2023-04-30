Генштаб о суточных потерях РФ: уничтожили почти 500 оккупантов, пять бронемашин и шесть артсистем

30 апреля, 08:13
Поделиться:
Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 470 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 190510 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 30 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 190510 (+470) человек ликвидировано,
  • танков — 3699 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7189 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 2914 (+6) ед,
  • РСЗО — 544 (+1) ед,
  • средства ПВО — 295 (+1) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2475 (+4),
  • крылатые ракеты — 932 (+0),
  • корабли/катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5842 (+6) ед,
  • специальная техника — 357 (+2).

Ранее Генштаб сообщал, что в Мелитопольском районе 20 оккупантов отравились неизвестным веществом и умерли.

Видео дня

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Генштаб РФ Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X