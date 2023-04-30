Генштаб о суточных потерях РФ: уничтожили почти 500 оккупантов, пять бронемашин и шесть артсистем
Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 470 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 190510 военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 30 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 190510 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3699 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7189 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 2914 (+6) ед,
- РСЗО — 544 (+1) ед,
- средства ПВО — 295 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2475 (+4),
- крылатые ракеты — 932 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5842 (+6) ед,
- специальная техника — 357 (+2).
Ранее Генштаб сообщал, что в Мелитопольском районе 20 оккупантов отравились неизвестным веществом и умерли.