«400 тысяч поименно известных убитых». Динамика потерь РФ неумолима: Дикий спрогнозировал, что будет на фронте до весны

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV рассказал об октябре, ставшем рекордным по потерям для армии РФ, согласно статистике украинского Генштаба, а также о реальных показателях, исходя из закрытых данных Росстата.

Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона Айдар

Честно говоря, при всем уважении к нашей генштабовской статистике, я стараюсь все же ею не пользоваться. Не было такой войны в истории человечества, где одна сторона не преувеличивала бы потери другой.

Реклама

А вот недавно появилась, по-моему, гораздо более ценная и интересная информация благодаря взломавшим Росстат хакерам. И они вывалили в сеть те данные Росстата, которые сам Росстат собирает, но, конечно, никогда бы в жизни не публиковал. По крайней мере, до смены режима в России.