Более тысячи солдат, четыре танка и ПВО: Генштаб обновил данные о российских потерях на войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия потеряла 1 051 300 своих солдат убитыми и ранеными. За последние сутки российская армия потеряла около 1050 оккупантов .

Об этом сообщил Генштаб ВСУ во вторник, 29 июля.

Силы обороны Украины также уничтожили:

личного состава — около 1051300 ( +1050) чел;

+1050) чел; танков — 11065 ( +4) ед;

+4) ед; боевых бронированных машин — 23064 ( +0) ед;

+0) ед; артиллерийских систем — 30865 ( +39) ед;

+39) ед; РСЗО — 1451 ( +1) ед;

+1) ед; средства ПВО — 1202 ( +1) ед;

+1) ед; самолетов — 421 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 340 ( +0) ед;

+0) ед; БПЛА оперативно-тактического уровня — 48585 ( +192);

+192); крылатые ракеты — 3548 ( +2);

+2); корабли/катера — 28 ( +0);

+0); подводные лодки — 1 ( +0);

+0); автомобильная техника и автоцистерны — 56687 ( +91);

+91); специальная техника / special equipment — 3935 ( +0);

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

26 мая глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла почти миллион военных убитыми и ранеными.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценил, что потери российских оккупантов с начала полномасштабной войны превышают 1 млн человек, из них — около 250 тысяч убитыми.

7 июня издание Медиазона совместно с Русской службой BBC сообщили, что установили имена 111 387 российских военных, погибших в результате вторжения в Украину.

В спецподразделении Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.