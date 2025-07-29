Более тысячи солдат, четыре танка и ПВО: Генштаб обновил данные о российских потерях на войне против Украины
Россия за сутки потеряла одно средство ПВО (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия потеряла 1 051 300 своих солдат убитыми и ранеными. За последние сутки российская армия потеряла около 1050 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ во вторник, 29 июля.
Силы обороны Украины также уничтожили:
- личного состава — около 1051300 (+1050) чел;
- танков — 11065 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 23064 (+0) ед;
- артиллерийских систем — 30865 (+39) ед;
- РСЗО — 1451 (+1) ед;
- средства ПВО — 1202 (+1) ед;
- самолетов — 421 (+0) ед;
- вертолетов — 340 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 48585 (+192);
- крылатые ракеты — 3548 (+2);
- корабли/катера — 28 (+0);
- подводные лодки — 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны — 56687 (+91);
- специальная техника / special equipment — 3935 (+0);
26 мая глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла почти миллион военных убитыми и ранеными.
3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.
Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценил, что потери российских оккупантов с начала полномасштабной войны превышают 1 млн человек, из них — около 250 тысяч убитыми.
7 июня издание Медиазона совместно с Русской службой BBC сообщили, что установили имена 111 387 российских военных, погибших в результате вторжения в Украину.
В спецподразделении Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.