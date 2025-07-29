Более тысячи солдат, четыре танка и ПВО: Генштаб обновил данные о российских потерях на войне против Украины

29 июля, 08:23
Россия за сутки потеряла одно средство ПВО (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия потеряла 1 051 300 своих солдат убитыми и ранеными. За последние сутки российская армия потеряла около 1050 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ во вторник, 29 июля.

Силы обороны Украины также уничтожили:

  • личного состава — около 1051300 (+1050) чел;
  • танков — 11065 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин — 23064 (+0) ед;
  • артиллерийских систем — 30865 (+39) ед;
  • РСЗО — 1451 (+1) ед;
  • средства ПВО — 1202 (+1) ед;
  • самолетов — 421 (+0) ед;
  • вертолетов — 340 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 48585 (+192);
  • крылатые ракеты — 3548 (+2);
  • корабли/катера — 28 (+0);
  • подводные лодки — 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны — 56687 (+91);
  • специальная техника / special equipment — 3935 (+0);

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

26 мая глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла почти миллион военных убитыми и ранеными.

3 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска потеряли в Украине 200 тысяч солдат с начала этого года.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценил, что потери российских оккупантов с начала полномасштабной войны превышают 1 млн человек, из них — около 250 тысяч убитыми.

7 июня издание Медиазона совместно с Русской службой BBC сообщили, что установили имена 111 387 российских военных, погибших в результате вторжения в Украину.

В спецподразделении Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

