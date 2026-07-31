Минус 1340 солдат, 42 артсистемы и другая техника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии за сутки

31 июля, 07:54
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Уничтоженная российская военная техника (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла в войне против Украины около 1340 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на пятницу, 31 июля, составляют ориентировочно 1 446 150 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 12 231 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин — 25 056 (+7) ед.
  • артиллерийских систем — 47 045 (+42) шт.
  • средств ПВО / anti-aircraft systems — 1 525 (+3) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 2 081 (+10) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 435 665 (+1 525) шт.
  • крылатых ракет — 5 005 (+55) шт.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 128 034 (+413) шт.
  • специальной техники — 4 483 (+3) шт.

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20 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч — безвозвратные.

По его словам, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных потерях российских войск за месяц, которые за апрель превысили 35 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины российские потери

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