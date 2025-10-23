Россия потеряла 920 оккупантов, 2 танка и 24 артсистемы за сутки — Генштаб ВСУ

23 октября, 06:52
Поделиться:
Потери российской армии выросли на 920 оккупантов (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

Потери российской армии выросли на 920 оккупантов (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 920 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на четверг, 23 октября, составляют ориентировочно 1 134 170 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 282 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 453 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 33 938 (+24) ед;
  • РСЗО — 1525 (+1) ед;
  • средств ПВО — 1230 (+1) ед;
  • самолетов — 428 (+0) ед;
  • вертолетов — 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 73 386 (+626);
  • крылатых ракет — 3880 (+16);
  • кораблей/катеров — 28 (+0);
  • подводных лодок — 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 65 228 (+106);
  • специальной техники — 3981 (+0).

Реклама

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies