Россия потеряла 920 оккупантов, 2 танка и 24 артсистемы за сутки — Генштаб ВСУ
Потери российской армии выросли на 920 оккупантов (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 920 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на четверг, 23 октября, составляют ориентировочно 1 134 170 военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в военной технике составляют:
- танков — 11 282 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 23 453 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 33 938 (+24) ед;
- РСЗО — 1525 (+1) ед;
- средств ПВО — 1230 (+1) ед;
- самолетов — 428 (+0) ед;
- вертолетов — 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 73 386 (+626);
- крылатых ракет — 3880 (+16);
- кораблей/катеров — 28 (+0);
- подводных лодок — 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 65 228 (+106);
- специальной техники — 3981 (+0).
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.