За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 910 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на субботу, 25 октября, составляют ориентировочно 1 135 990 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 287 ( +4) ед;

+4) ед; боевых бронированных машин — 23 459 ( +1) ед;

+1) ед; артиллерийских систем — 33 987 ( +15) ед;

+15) ед; РСЗО — 1526 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО — 1230 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 428 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 185 ( +359);

+359); крылатых ракет — 3880 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 65 436 ( +80);

+80); специальной техники — 3981 ( +0).

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.