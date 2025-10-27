За сутки ВСУ уничтожили 800 россиян, десятки артсистем и сотни беспилотников (Фото: REUTERS/Stringer)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 800 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 27 октября, составляют ориентировочно 1 137 690 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

танков — 11 293 ( +2) ед;

+2) ед; боевых бронированных машин — 23 480 ( +3) ед;

+3) ед; артиллерийских систем — 34 036 ( +34) ед;

+34) ед; РСЗО — 1527 ( +1) ед;

+1) ед; средств ПВО — 1230 ( +0) ед;

+0) ед; самолетов — 428 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 946 ( +547);

+547); крылатых ракет — 3880 ( +0);

+0); кораблей/катеров — 28 ( +0);

+0); подводных лодок — 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 65 655 ( +138);

+138); специальной техники — 3981 ( +0).

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.