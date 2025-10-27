Россия потеряла 800 солдат, 2 танка и 34 артсистемы за сутки — Генштаб ВСУ

27 октября, 06:35
За сутки ВСУ уничтожили 800 россиян, десятки артсистем и сотни беспилотников (Фото: REUTERS/Stringer)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 800 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник, 27 октября, составляют ориентировочно 1 137 690 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в военной технике составляют:

  • танков — 11 293 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 23 480 (+3) ед;
  • артиллерийских систем — 34 036 (+34) ед;
  • РСЗО — 1527 (+1) ед;
  • средств ПВО — 1230 (+0) ед;
  • самолетов — 428 (+0) ед;
  • вертолетов — 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 946 (+547);
  • крылатых ракет — 3880 (+0);
  • кораблей/катеров — 28 (+0);
  • подводных лодок — 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 65 655 (+138);
  • специальной техники — 3981 (+0).

Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.



